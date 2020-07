Auto ondersteboven op andere rijbaan: Drie gewonden bij ongeluk op N14

Verboden vruchten en de maffia tref je tegenwoor­dig aan in de Vruchten­buurt

6:15 Het aantal drugslaboratoria in onze regio is in een paar jaar tijd verdubbeld. Criminelen zien geld in de productie van met name crystal meth en xtc. Waarom? Omdat de winst hoog is en de straffen bespottelijk laag zijn.