Auto ontploft door vuurwerkbom in Den Haag, brokstukken hangen in de boom

Holland Casino brengt jonge bezoekers met shuttlebus naar Haagse binnenstad

13:56 Wie binnenkort een bezoekje aan Holland Casino in Scheveningen brengt, hoeft zich geen zorgen te maken over het halen van de laatste tram of bus. Het gokwalhallah brengt sinds kort hun bezoekers van de nieuwe speelzone NXT met een shuttlebus naar het centrum in Den Haag.