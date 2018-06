Auto op de kop op het Parijsplein

Video Auto in lichter­laaie op Erasmusweg

14:40 Een geparkeerde auto is vanochtend vroeg in brand gevlogen op de Erasmusweg in Den Haag. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was kon niet voorkomen worden dat de auto zwaar beschadigd raakte. De eigenaar van de auto gaat uit van brandstichting. In de wijk Dreven en Gaarden was het in april vaak raak met autobranden. De politie zal onderzoek doen naar de oorzaak.