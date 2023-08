Auto op z'n kant bij aanrijding in Den Haag, brandweer bevrijdt inzittende

Festival-sensatie Prins S. en De Geit gaat het theater in met performan­ce over seks: ‘Het blijft toch een taboe’

Het is algemeen bekend dat de meeste pubers niet graag met hun ouders praten over seks. Theatervoorstelling Let’s Talk About Sex moet daar verandering in brengen. De voorstelling, waar onder meer Festival-sensatie Prins S. en De Geit aan meewerkt, gaat over alles wat je altijd wilde weten over seks maar waar niemand over praat.