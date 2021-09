Auto op zijn kant op de Melis Stokelaan

Reageer Jelmer is lawaaieri­ge vliegtui­gen boven zijn huis zat: ‘Waarom over stad, terwijl ze over Noordzee kunnen?’

25 september Vliegtuigen scheren dagelijks over Den Haag en omliggende gemeenten, terwijl er ook routes zijn over de Noordzee die minder geluidsoverlast veroorzaken. Voorburger Jelmer Biesma (64) pikt het niet langer van de luchtverkeersleiding: ,,Er gaat een absurde hoeveelheid vliegverkeer in de lengterichting over het bebouwde gebied. Daarvoor worden excuses gebruikt die niet kloppen.’