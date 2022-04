Auto op z’n kant voor vol terras in Rijswijk, politie noemt truc met gordel ‘levensgevaarlijk’

Man rijdt onder invloed van drugs meerdere keren in op politieau­to (nadat hij stopteken negeert)

Een automobilist is dinsdagavond meerdere keren ingereden op een politieauto nadat hij een stopteken negeerde. Agenten zetten vervolgens een achtervolging die in Den Haag begon en in Rijswijk eindigde. De 33-jarige bestuurder zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden.

16:04