Auto over de kop zorgt voor verkeerschaos op A12

Even na 14.00 uur meldde de ANWB dat de A12 afgesloten was vanwege een ongeval. In de richting vanuit Den Haag naar Utrecht was een auto over de kop geslagen. Daardoor werden alle rijstroken voor het Prins Clausplein afgesloten. Calamiteitensite Regio15 meldde dat automobilisten die door het ongeval muurvast kwamen te staan, uiteindelijk tegen de richting in werden weggeloodst via de Maanweg.