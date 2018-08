Auto raakt te water in Den Haag, drankrijder aangehouden

Boegeroep moet fietser in Den Haag in gareel krijgen

9:29 Simpele spreuken op straatborden als: ‘Roep boe tegen spookfietsers’, of ‘Ook jij kan geschept worden door een auto. Wacht op groen’ zorgen er in Rotterdam voor dat fietsers veel beter opletten in het verkeer. Verkeerswethouder Robert van Asten is geïnteresseerd in een Haagse variant.