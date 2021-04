Auto raakt van A4 en komt in water langs snelweg terecht: gewonde naar ziekenhuis

Automobi­list belandt onderstebo­ven met auto in sloot bij A4 Bergen op Zoom, politie treft lege lachgasci­lin­ders aan in wagen

25 maart BERGEN OP ZOOM - Een automobilist is woensdagavond met zijn auto in een sloot beland bij een afrit van de A4 ter hoogte van Bergen op Zoom. De man belandde ondersteboven met zijn wagen, nadat hij hoogstwaarschijnlijk uit de bocht vloog. In de auto trof de politie vier lege lachgascilinders aan.