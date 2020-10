Auto ramt boom, inzittenden slaan vermoedelijk op de vlucht

update/Video Vrouw (39) gewond geraakt bij steekinci­dent, politie zoekt verdachte

11:05 Een 39-jarige vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt door een steekincident. Dit gebeurde aan de Herman Costerstraat in Den Haag. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden en is op zoek naar getuigen.