Auto rijdt over voetbalveld HVV Laakkwartier, bestuurder krijgt boete

Vier auto's beschadigd door brandstich­ting bij Roompot in Kijkduin

11:28 Een auto is vanochtend in brand gestoken op de parkeerplaats van Roompot Vakantiepark Kijkduin. Door de overslaande vlammen raakten vier auto's beschadigd. Ook op de Van Zeggelenlaan was het raak vannacht. Op de Hengelolaan vloog gisteravond een ondergrondse container in brand.