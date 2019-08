Auto rijdt overstekende scootmobiel aan

Van Boven Marja (63) heeft niet één uitzicht, maar wel vijf: ‘Het is nooit saai op de dijk’

16:55 Marja Koster (63) heeft vanuit haar bed and breakfast Rechthuis van Zouteveen in Schipluiden niet één uitzicht, maar wel vijf. De polder, de tuin, het pomphuis, de dijk en het water. Ja, het is landelijk, maar nooit saai. Deze week gingen we bij haar langs voor de rubriek Van Boven.