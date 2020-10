Auto rijdt te hard door de bocht en knalt op andere auto

Video Artistiek beste jaar ooit voor jarig DI-RECT, ondanks bijna stilgeval­len inkomsten

10:10 Dit weekeinde moest het de kroon op het jubileumjaar van DI-RECT worden met twee concerten in een uitverkocht Ahoy. Het feestje rond het twintigjarig bestaan is, zoals zo veel dingen, uitgesteld naar 2021. Maar de bandleden zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Zaterdagavond spelen ze tijdens een online concert in de Electriciteitsfabriek hun nieuwe album live de huiskamer in.