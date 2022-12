Auto rijdt tegen boom in Rijswijk, twee gewonden

Quintus en VELO voor het eerst in de eredivisie tegen elkaar: ‘Het houdt de gemoederen flink bezig’

Zaterdag staat voor de allereerste keer de handbalderby tussen de vrouwen van Quintus en VELO op het programma. De ploeg uit Kwintsheul is al jaren een vaste waarde in de eredivisie; de formatie uit Wateringen debuteert dit seizoen op het hoogste niveau. Het is opmerkelijk dat twee clubs op een paar kilometer afstand actief kunnen zijn in de top.

1 december