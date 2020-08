Auto rijdt terras op in Den Haag nadat bestuurder in slaap valt

De 31-jarige bestuurder werd aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. Na verder verhoor op het politiebureau bleek dat de automobilist in slaap was gevallen en geen kwade bedoelingen had. Tegen de verdachte wordt wel een proces-verbaal opgemaakt voor het veroorzaken van een ongeval. Ook wordt de schade die hij bij het ongeval veroorzaakt heeft in het proces-verbaal opgenomen. Vermoedelijk viel de man in slaap door een combinatie van een lange werkdag en de klamme hitte. Hij had geen drugs of alcohol gebruikt.