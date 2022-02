Auto rolt het water in aan Hazepad in Rijswijk

Op het Hazepad in Rijswijk is maandag een geparkeerde auto het water in gerold. De auto stond geparkeerd op het parkeerterrein aan het Hazepad bij het Wilhelminapark. De bestuurder had mogelijk de handrem niet op het voertuig gezet en daardoor kon de auto de sloot in rollen.