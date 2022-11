Auto's botsen hard op elkaar in Nootdorp

Volgens calamiteitensite District8 kwamen de auto's met elkaar in botsing doordat een van de bestuurders geen voorrang verleende waar die dat wel had moeten doen. De bestuurders van beide auto's zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Een van de bestuurders is vervoerd naar een ziekenhuis. Beide auto's liepen flinke schade op en moesten worden afgesleept door een berger.