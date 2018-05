Auto's, containers en bouwafval vaak in de fik

In absolute aantallen doet de politie in Den Haag het meeste onderzoek naar branden, namelijk 194 keer. Dit is bijna drie procent meer dan in 2016. De meest extreme stijgingen zijn juist in de kleinere gemeenten. In Voorschoten bijvoorbeeld was er in 2016 maar één brand waar de politie onderzoek naar deed, in 2017 maar liefst dertien keer. Negen daarvan waren in vier achtereenvolgende nachten in mei. Een auto, containers en fietsen en scooters moesten het ontgelden.

Een andere extreme stijging is in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hadden ze in 2016 gemiddeld een keer per kwartaal brand, in 2017 was dat twee keer per maand. De meeste branden zijn, aldus de politie, in containers en rondom scholen. De zaak is nog in onderzoek. In Pijnacker-Zuid gingen enkele auto's in vlammen op, net als in Nootdorp waar in april 2017 in één nacht vier auto's afbrandde. In diezelfde periode brandde ook in Delft verschillende auto's uit. Opvallend was de brand bij sportvereniging RKDEO in Nootdorp. Hiervoor werd wel een dader gepakt. Het ging om een jongen van zeventien jaar. Waarom hij het vuur aanstak is onbekend. Ondanks alle bewijzen tegen hem, ontkende hij dat hij de kantine in de hens had gezet.