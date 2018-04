Auto's de dupe van beschonken bestuurder

Video In deze nieuwe zaak moet je je ijsje met mes en vork eten

11:21 In het voormalige 'Grote Belastingkantoor' tegenover Holland Spoor in Den Haag is sinds dit weekend Mado geopend. Likkend aan een ijsje de zaak uitlopen gaat niet. De lekkernij MOET namelijk met mes en vork gegeten worden.