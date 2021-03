Auto's en scooter gaan in vlammen op in Den Haag

Nadine Stemerdink voorgedra­gen als burgemees­ter van Voorscho­ten: ‘Haar enthousias­me is aansteke­lijk’

23 maart Nadine Stemerdink is gisteravond voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Voorschoten. ,,In onze ogen is ze een daadkrachtige bestuurder met een warm hart voor de samenleving, een boegbeeld voor het dorp en de nieuwe gemeentelijke organisatie en een aanjager van de samenwerking in de regio.”