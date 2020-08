Auto’s gaan in vlammen op in De Lier en Den Haag, brandweer voorkomt erger

Update/videoIn Den Haag zijn vannacht meerdere auto’s in vlammen opgegaan. Ook in De Lier in Westland brak er brand uit in een voertuig. Het vuur dreigde daar over te slaan naar een woning en een kas, maar dat kon de brandweer voorkomen.

De brandweer werd rond 02.45 uur gealarmeerd dat er een busje in brand stond aan de Oostbuurtseweg in De Lier. Het voertuig stond tegen de gevel van een huis en tegen een kas aan, daardoor dreigden de vlammen over te slaan.

Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle en niemand raakte bij de brand gewond. Door de brand- en blusschade is de oorzaak niet meer te achterhalen, maar er is geen vermoeden van brandstichting.

Volledig scherm Twee auto’s raakten zwaar beschadigd door brandstichting in de Piet Baarslaan in Den Haag. © District8

Volledig scherm ‘Geen migranten’ staat er op de kas van Paul Fransen geschreven, als protest tegen de komst van een wooncomplex voor arbeidsmigranten. © Thierry Schut Even werd daar wel rekening mee gehouden, omdat er in dezelfde nacht meerdere autobranden waren in de regio Haaglanden. ,,Maar omdat het ver van elkaar vandaan was, leek het niet waarschijnlijk”, zegt een brandweerwoordvoerder.



Toch durft Paul Fransen, eigenaar van het busje, opzet niet uit te sluiten. ,,Ik weet niet wat ik ervan moet denken, ik wil niet geloven dat mijn busje is aangestoken. Ik heb geen idee of het iets met de protesten te maken heeft”, wijst hij op de bekladding van zijn kas. ‘Geen migranten’ werd er met rode graffiti op zijn orchideeënkas gespoten. Een protest tegen de bouw van een wooncomplex voor 680 arbeidsmigranten op de plek waar nu nog zijn kassen staan.

Autobranden

In Den Haag werden vannacht drie auto’s verwoest door branden. Een geparkeerd voertuig aan de Piet Baarslaan in Leidschenveen ging in vlammen op, een naastgelegen auto liep door de vlammen ook ernstige schade op.

De derde auto waarvoor de brandweer vannacht moest uitrukken in Den Haag stond aan de Denekampstraat in de wijk Morgenstond. Deze brand was echter niet uitslaand, maar binnen in het voertuig. De auto liep grote schade op.

In de omgeving werd een jerrycan gevonden. Brandstichting wordt dan ook niet uitgesloten. Een omwonende zag een blanke man met kort donker haar richting het Zuiderpark lopen na de brand. De politie wil met hem in contact komen om te kijken of hij iets met de brand te maken heeft.

De politie doet onderzoek.

Een bergingsbedrijf gaat de voertuigen wegslepen.