Auto's in Moerwijk, Rijswijk en Zoetermeer gaan in vlammen op

Een klein half uur later stond een bezorgvrachtwagen van een meubelzaak in de fik op een terrein langs het Bredewater in Zoetermeer. Ook dit voertuig liep schade op die niet meer te repareren is. De brandweer trof later, rond half een 's nachts, ook een brandende auto aan in het Haagse Moerwijk. De motor van het voertuig dat geparkeerd stond in de Romer Visscherstraat is weggesmolten.



Verder zijn er gisteravond in Den Haag minstens drie ondergrondse containers in de fik gestoken. Sinds de aanhoudende onrust na het afgelasten van alle vreugdevuren dit jaar zijn er al honderden containers in brand gezet.