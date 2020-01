Auto’s klappen hard op elkaar in Ypenburg: vrouw en kind raken gewond

Woonlasten in Den Haag 6% hoger geworden in 2020

13:09 Wonen in Den Haag is in 2020 een stukje duurder geworden, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De woonlasten (afvalstoffenheffing, rioolheffing en ozb) stegen voor huurders met bijna een tientje (3,3 procent) en voor huizenbezitter met 33 euro (6 procent). Toch is de Den Haag qua lasten de goedkoopste grote gemeente van Nederland.