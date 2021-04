Auto's zwaar beschadigd door laadbak die los raakt

Column Menig buurtbewo­ner ziet komst van budget supermarkt zitten maar er wordt niet geluisterd

6 april Je zal d’r maar wonen en weinig centen hebben: in het centrum van Den Haag is het dan lastig boodschappen doen. En er wónen nogal wat mensen met weinig mollem in de binnenstad. Ze zijn veroordeeld tot dure avondwinkels of de voor hen onbetaalbare Albert Heijn, die in het centrum strategisch nagenoeg iedere plek heeft geconfisceerd waar je op loopafstand boodschappen kunt doen.