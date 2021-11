Auto slaat over de kop na aanrijding met vrachtwagen, A4 ter hoogte van Den Haag afgesloten

De aanrijding vond omstreeks 21.00 uur plaats. Een auto kwam in botsing met een vrachtwagen en sloeg daarbij over de kop. De bestuurder is onderzocht in de ambulance.



Naar aanleiding van het incident is de A4 afgesloten. Automobilisten wordt verzocht om te rijden via de A13. Hoe laat de snelweg weer begaanbaar is, is nog niet bekend.