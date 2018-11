Auto slaat over de kop op A13

Interview 'Elk jaar rond 25 februari word ik onrustig, kribbig'

19:11 Na ruim zes jaar eisen de ouders van het vermoorde meisje Ximena (15) via de rechter een schadevergoeding van de dader. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet medisch worden vastgesteld of Manuela en Robert Pieterse 'in shock' zijn geweest.