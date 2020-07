Auto slaat over de kop op Vreeswijkstraat, bestuurder gewond

Schilders­wijk gaat nu ook de straat op: ‘De wijk voelt zich niet gehoord’

17:21 Groep de Mos, de grootste partij van Den Haag, organiseert volgende week donderdag een grote demonstratie in de Schilderswijk tegen de afsluiting van de Hoefkade en Parallelweg. Veel inwoners van de volksbuurt zijn boos over de verkeersmaatregel. Bewoners doen er nu soms een uur langer over om thuis te komen.