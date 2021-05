Auto slipt op tramrails Loosduinse Hoofdstraat, vier gewonden

video Omwonenden worden gek van padelbaan: 'Dat galmende geluid van die bal tegen het racket is verschrik­ke­lijk’

15 mei Getok en gegalm van de bal tegen het kunststof racket van de sport padel drijft omwonenden tot wanhoop. Ze noemen het de keerzijde van de razend populaire sport in woonwijken. ,,Iedereen is alleen maar enthousiast over de sport, maar vergeet de omwonenden.”