Auto uit trouwstoet crasht op rotonde, man gewond naar ziekenhuis

Bijzonder zelfpor­tret van Rembrandt te zien tijdens afsluiten­de expositie van jarig Maurits­huis

Het jubileumjaar van het Mauritshuis in Den Haag sluit af met een bijzondere tentoonstelling: tien schilderijen van Hollandse meesters uit de New Yorkse The Frick Collection waaronder een zelfportret van Rembrandt uit 1658.

15 juli