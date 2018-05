Auto vat vlam in Leidschendam

Video Wereldre­cord yoga op Schevening­se strand

16:34 ,,We gaan met zoveel mogelijk mensen een yogales volgen op ons mooie Scheveningse strand’’, zo kondigde organisator Ahola Surf de recordpoging aan. Een wereldwijd record is er nog niet. Een uitdaging voor Dafne Oedekerk, mede-eigenaar van Ahola. ,,Het is zo populair om yoga te doen. Waarom dan niet een recordpoging?'', lacht ze.