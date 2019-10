Auto vliegt over de kop bij aanrijding met vrachtwagen op A4 bij Leidschendam

Aantal WW-uitkerin­gen blijft afnemen in de Haagse regio

12:15 Steeds minder mensen in de regio Haaglanden zijn voor inkomen afhankelijk van een WW-uitkering. In de afgelopen maand daalde het aantal werkloosheidsuitkeringen opnieuw, in dit geval met 0,7 procent ten opzichte van een maand eerder.