Auto vliegt uit bocht, raakt stilstaande auto's

‘Den Haag moet excuses maken voor rol in slavernij­ver­le­den’

17 juni Den Haag moet het Haagse koloniale verleden en het slavernijverleden een plek geven in de stad en excuses maken voor de rol die de hofstad daarin heeft gehad. Dat zeggen acht fracties in de Haagse gemeenteraad in een initiatiefvoorstel.