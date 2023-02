Auto vliegt uit de bocht, bestuurder gewond naar ziekenhuis

FC Skillz is zichtbaar op het veld én in de maatschap­pij: ‘Over vijf jaar moet hele stad van ons houden’

FC Skillz is misschien wel de meest aantrekkelijk voetballende club van de stad. Hoewel de vereniging pas een paar jaar bestaat, laat het zich ook op maatschappelijk vlak nadrukkelijk gelden. ,,Over vijf jaar willen we dat de hele stad van ons houdt.”

