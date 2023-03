Auto vol lachgasballonnen en slaapplek in winkel ontdekt bij grote handhavingsactie in Kortenbos

Een boete van 750 euro kreeg een bestuurder bij een verkeerscontrole die een doos lachgasballonnen in zijn wagen bewaarde. Ook werd een slaapplek in een winkel ontdekt. In het Haagse Kortenbos en het winkelgebied hierbij stuitte de gemeente vrijdagavond op verschillende overtredingen bij een integrale handhavingsactie.

In Kortenbos en het winkelgebied is overlast van rondhangende jongeren. Zo zijn diverse locaties zoals de Lange Vijverberg, het Clioplein, Pleinkwartier en het Muzenplein vrijdagavond gecontroleerd. Het leverde verschillende jongeren boetes op voor blowen en drinken van alcohol op straat. Ook waren er tien waarschuwingen.

Bewoners in de omgeving hebben ook veel last van dak- en thuislozen in de parkeergarage op de Geest. In het hele gebied geldt een verbod op alcohol, drugs en bedelen.

Volledig scherm Jongeren worden gefouilleerd. © Gemeente Den Haag

Bij een verkeersactie werden 180 voertuigen gecontroleerd, 65 boetes waren er voor kleine misstanden zoals een valse kentekenplaat of ongeldig verklaard rijbewijs. Tegelijkertijd zagen scanauto’s 60 wagens die onbetaald geparkeerd stonden. Ook kregen 7 bestuurders bekeuringen voor foutparkeren.

Lachgasballonnen in auto

Het team van Bijzondere Wetten ontdekte een doos lachgasballonnen in een auto. De bestuurder kreeg een boete van 750 euro.

Door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werd 358.257 euro aan openstaande belastingen geïnd en werden dertien voertuigen in beslag genomen. Ook kreeg een taxichauffeur een boete van 1800 euro voor een verkeerd taxinummer.

Volledig scherm Een auto wordt weggetakeld. © Gemeente Den Haag

Team gemeentelijke belastingen inde hierop 25.000 euro aan openstaande betalingen. Hierbij werden 5200 voertuigen gecontroleerd en acht daarvan ingenomen.

Zeven van tien panden niet in orde

Handhaving werkte onder meer samen met de brandweer bij een controle van Haagse ondernemingen. In zeven van de tien panden bleek een zaak niet in orde: er was snus aanwezig, sterke drank werd zonder vergunning verkocht, de voedselveiligheid was in gevaar en energie werd illegaal afgenomen.

Ook werd in een winkel een slaapruimte aangetroffen.

1850 euro huur

Te hoge huur werd tweemaal geconstateerd bij de inval van 34 woningen. Het opvallendste was dat er twee woningen waren waarvan de huur te hoog lag. In een van de huizen lag het bedrag op 1850 euro. Ook was er onder meer sprake van illegale bouw en fraude met inschrijvingen.

Daarnaast vonden er controles op heling plaats bij drie juweliers en bij een controle van HTM reisden 95 van de 3383 personen zonder geldig vervoersbewijs.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.