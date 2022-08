Auto vol rottend vlees en duizenden maden en Catherina leeft al sinds geboorte illegaal in Nederland

Top 10Een auto vol rottend vlees en duizenden maden al weken foutgeparkeerd, moeder van drie dakloos nadat zoontje (4) per ongeluk huis in brand stak en Catherina (20) leeft al sinds haar geboorte illegaal in Nederland. Dit zijn onze best gelezen verhalen van afgelopen week.

Auto vol rottend vlees en duizenden maden al weken foutgeparkeerd

Ze zijn de penetrante ‘lijkenlucht’ en overlast van duizenden grote zwarte vliegen zat. Omwonenden klagen al weken over een verlaten foutgeparkeerde auto vol rottend etenswaar en duizenden krioelende maden. ,,Het is ondertussen een gevaar voor de volksgezondheid.”

Niet verzekerd, nooit door rood lopen: Catharina (20) leeft al sinds haar geboorte illegaal in Nederland

Catharina Araujo Andrade (20) is geboren in het Haagse Bronovo-ziekenhuis en woont bijna haar hele leven in Nederland. Hier ging ze naar school, liep ze haar stage. Maar werken en op vakantie gaan, mag niet. Bij de huisarts moet ze contant afrekenen. Catharina is illegaal en wil dolgraag de Nederlandse nationaliteit. Maar haar aanvraag is afgewezen.

Moeder van drie dakloos nadat zoontje (4) per ongeluk huis in brand stak

Bijna alles zijn ze kwijt. Vanity Janzen (31) en haar drie kinderen raakten vorige week van het ene op het andere moment dakloos door een allesverwoestende brand. Per ongeluk aangestoken door haar zoontje (4), die met een aansteker speelde.

Handhavers ernstig mishandeld bij aanhouding in Zoetermeer

Zeven handhavers zijn vrijdagnacht ernstig gewond geraakt bij een aanhouding in Zoetermeer. Ze zouden na een korte achtervolging door zo’n vijftien mensen zijn belaagd en mishandeld. De gemeente Zoetermeer heeft het over ‘ernstig geweld’ tegen de handhavers, die onder meer een gebroken arm, hoofdletsel, bulten en blauwe plekken opliepen. Vier personen zijn aangehouden.

Mishandelde boa's maakten nooit zoiets heftigs mee, zus van verdachten is boos

De handhavers die vrijdagavond zijn mishandeld in Zoetermeer zijn nog steeds van slag en spreken van een ‘erg heftige situatie’ die zij nooit eerder meemaakten. Ze worden gesteund door de burgemeester, maar volgens betrokkenen zouden zij zelf ook hun boekje te buiten zijn gegaan. Volgens de zus van twee van de verdachten, gebruikten de boa’s ‘onnodig geweld’. Dat beweren ook enkele bewoners die bij het incident waren.

Eva voelt zich niet thuis tussen stenen muren en kiest voor de vrijheid van een camper

Eva Bijlsma verkoopt haar appartement in Zoetermeer. Stenen muren voelden voor haar al langer benauwend en dus kiest ze voor de vrijheid van een nomadisch bestaan in een camper.

Familiedrama in Turkije: ‘Moeder en Haagse zoon doodgeschoten met jachtgeweer’

Een familieruzie is afgelopen weekeinde uitgelopen op een dodelijk drama in de Turkse provincie İzmir, vlakbij de gelijknamige stad. Een 69-jarige man zou zijn zwager (57) met een mes hebben neergestoken en daarna diens vrouw en in Den Haag woonachtige zoon hebben doodgeschoten met een jachtgeweer. Dat melden verschillende Turkse media.

Weg met de pompstations, vindt Partij voor de Dieren in Den Haag

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Den Haag wil, om klimaatverandering tegen te gaan, het aantal bestaande pompstations in de stad afbouwen en de bouw van nieuwe stations niet meer toestaan. De belangenvereniging van tankstations in Nederland reageert verbaasd. ,,Simpelweg verbieden gaat het probleem niet oplossen.’’

Asielzoekers slapen buiten in Ter Apel, maar hier staat een compleet ingerichte AZC al weken leeg

De stapelbedjes en wasmachines staan al weken klaar voor asielzoekers in de gloednieuwe tijdelijke noodopvang in Delft. Maar ondertussen slapen vluchtelingen noodgedwongen buiten bij het overvolle aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel. ,,Hoe leg je dit nog uit aan mensen?”

Acteur Stephan Evenblij openhartig over angststoornis in eigen podcast

Acteur Stephan Evenblij lijdt aan een angststoornis en wil daar niet geheimzinnig over doen. Zo praat hij ook openhartig over andere persoonlijke zaken als paniekaanvallen, liefde, afwijzing, seks, overgewicht en depressies in de nieuwe podcastserie De Hartenkoning. ,,In onze maatschappij is het gebruikelijk gevoelens van pijn en verdriet weg te drukken. Waarom?’

7-jarig meisje mishandeld op straat in Den Haag

Een 7-jarig meisje is vrijdagavond mishandeld op de Palestrinaweg in Den Haag. Dat meldt de politie zaterdagmiddag. Het kindje raakte gewond. Van de dader ontbreekt ieder spoor.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s van afgelopen week: