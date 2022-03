Auto vol zware explosieven gevonden in sloperij, mogelijk uitgerust voor plofkraak: ‘Bedrijf is zijn leven’

Twee verdachten in Voorscho­ten aangehou­den na diefstal in Wassenaar: ‘Boeven vangen we samen!’

De politie heeft donderdag twee verdachten aangehouden voor een winkeldiefstal in Wassenaar. Ze konden in eerste instantie ontsnappen, maar agenten hebben, dankzij de hulp van een voorbijganger, hen alsnog aangehouden in Voorschoten.

25 februari