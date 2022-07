Auto volledig uitgebrand aan de Dorpersdreef

De brandweer werd omstreeks 02:10 uur gealarmeerd voor een voertuigbrand. De brandweer kwam met spoed ter plaatse. Bij aankomst stond de auto al volledig in brand. De brandweer is direct begonnen met blussen.

Het kon niet worden voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. Een auto die naast het uitgebrande voertuig geparkeerd stond, raakte ook beschadigd door de brand. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.