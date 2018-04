Auto volledig uitgebrand aan de Vrederustlaan

VideoDe brandweer kwam vanochtend net te laat aan bij een in brand staande auto aan de Vrederustlaan in Den Haag. Toen die aankwam, stond de motorkap al in lichterlaaie en kwamen de vlammen enkele meters hoog. De auto was niet meer te redden. Brandstichting wordt niet uitgesloten.