Autobedrijf Can krijgt in beslag genomen bolides weer terug

Eind oktober nam de Belastingdienst de auto’s in beslag vanwege een grote belastingschuld die de Rotterdamse eigenaar zou hebben. Onder de voertuigen Mercedessen, Porches, BMW’s en een pronkstuk een Bentley Continental. De eigenaar spande met succes een kort geding aan. De rechter bepaalde donderdag dat de inbeslagname van de Belastingdienst te vroeg is geweest. De sluitingstermijn van de veiling was toen al gepasseerd. Desondanks konden gisteren alle auto’s naar Den Haag gebracht worden, de veiling was ten tijde van het proces op de achtergrond op ‘on hold’ gezet.

Het autobedrijf is nog maar sinds kort in Den Haag gevestigd. Daarvoor zat ze in de Spaanse Polder in Rotterdam. Dit bedrijventerrein ligt onder een vergrootglas omdat er veel malafide bedrijven zijn gevestigd. Op basis van de informatie die er was binnengekomen werd ook een onderzoek naar de eigenaar van Can gestart. Ondanks dat het bedrijf naar Den Haag werd verplaatst ging dat onderzoek gewoon door.