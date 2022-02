Autobezit zet partijen lijnrecht tegenover elkaar: ‘U wilt verkeershufters aanpakken, maar creëert ze zelf’

Anne Mulder (M) is vanuit het Haagse stadhuis naar Bodega de Posthoorn komen lopen. Dat is natuurlijk prima te doen. Als wethouder kan hij wel over een dienstauto beschikken, maar zelf heeft hij geen auto, vertelt de lijsttrekker van de Haagse VVD. Met gulle lach geniet hij van de verbazing die zijn opmerking losmaakt. ,,Ik ben niet zo’n coureur. En ik heb in Den Haag ook geen auto nodig. Ik ga heel veel met de bus en de tram. Mijn vrouw heeft wel een auto. Die krijg ik niet in de trein. In de auto vindt ze het heerlijk, privé, daar kan ze bellen en praten.”