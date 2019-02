Autobrand is meer dan verlies van een wagen: 'Het kost je tijd, gedoe en geld'

Linda van der Ende hoort dinsdagavond de sirene gaan van de brandweer. Ze stapt de galerij op van haar flat in Leidschendam, en ziet dat de brandweerlieden voor haar busje zijn gekomen. Maar hoe snel de hulpverleners het vuur weten te blussen, voor haar busje is het te laat. ,,Dezelfde werkwijze als bij die andere branden'', zegt een brandweerman nog tegen de Leidschendamse, voordat de berger de wagen meeneemt.



Het is bar en boos met de autobranden in de Haagse regio. Bij een tussenbalans die op 25 januari werd opgemaakt waren het er al 38. Sindsdien zijn er nog tal van autobranden geweest. Alleen al de afgelopen week gingen tijdens vijf auto's in vlammen op. Drie in Voorburg, waaronder een politieauto en twee in Leidschendam. Hier brandde een rolstoelbus van vrijwilligersorganisatie Woej uit. Dat overkwam hen al een paar keer eerder, waardoor er nu geen geld meer is voor een andere.