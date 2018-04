Autodealers krijgen hoezen na klachten over sloopgruis CBS-gebouw

De sloop van het gigantische gebouw leidt tot klachten over last van de luchtwegen en jeukende en pijnlijke ogen door het neerdwarrelende gruis bij omwonenden. De drie autobedrijven in de buurt hebben bovendien last van sloopmateriaal op hun opgepoetste koopwaar. Hen is nu toegezegd door de sloper dat er speciale autohoezen komen om hun auto's te beschermen. Het gaat om bedrijven in onder meer Amerikaanse auto's en pick-ups en andere bijzondere auto's.

De hoezen zijn pure noodzaak, vinden de auto-ondernemers. ,,Maar daarmee zijn we nog niet gerust op wat we hier zelf allemaal inademen'', zegt de eigenaar van US Car Centre. ,,Vandaag regent het en hebben we geen last van het neerdwarrelende gruis. Maar het wordt straks weer mooier weer en wie weet hoe het dan is.'' De sloper heeft al besloten dat er niet meer zal worden gewerkt zonder dat er waterstralen op de sloopwerkzaamheden staan om het gruis neer te slaan.

Asbest

Tegen de ondernemers, die afgelopen week alarm sloegen over de regen van slooptroep op henzelf en hun auto's is gezegd dat het asbest uit het gebouw 'voor 95 procent weg is gehaald'. ,,Je vraagt je af waar die andere 5 procent dan is'', zegt de eigenaar van Auto Park Holland. ,,En wat er allemaal voor troep in de rest van het materiaal zit, zoals in isolatiemateriaal. Het is toch niet normaal dat je er keelpijn en pijn aan je ogen van krijgt.''

Wanneer de hoezen precies komen is nog niet bekend. ,,Er wordt aan gewerkt, is ons toegezegd.'' Wel vraagt de eigenaar van US Car Centre zich af of er schade aan de lak zal ontstaan 'na regen en straks misschien weer zonneschijn'. ,,Iedereen kent het fenomeen vogelpoep dat slecht is voor je lak en in gaat branden. ,,Het gaat niet alleen om stof in de lucht, maar je hebt ook te maken met kalk en bindmiddelen. En dan ook weer: auto's zijn onze inkomsten, maar onze eigen gezondheid is het belangrijkste.''