Autohandelaar krijgt werkstraf na verpatsen wagenpark overleden broer

De Haagse rechtbank is niet mals in haar oordeel over de autohandelaar. ,,De verdachte heeft van de situatie misbruik gemaakt door snel de voorraad van zijn broers bedrijf te verkopen en de opbrengst in eigen zak te steken'', menen de rechters. ,,Hij heeft alleen maar aan zichzelf gedacht en de rechten en belangen van zijn schoonzus en haar drie kinderen genegeerd.''



De rechtbank veroordeelt de autohandelaar uit de Brabantse plaats Boxtel tot een werkstraf van 180 uur, zoals het OM twee weken geleden ook had geëist. Omdat de strafzaak lang op de plank is blijven liggen, kwam de officier van justitie niet met een hogere strafeis tegen de autohandelaar. Die moet zijn schoonzus nog wel 13.000 euro betalen. De weduwe had een vergoeding van 25.000 euro geëist van de man.



De man verklaarde tijdens de rechtszitting dat hij alleen de verkoop van elf auto’s van zijn broer na diens dood had afgehandeld. Het geld dat hij daarmee opstreek, zou hij gebruikt hebben voor het aflossen van schulden van zijn broer. De rechtbank hecht geen waarde aan dit verhaal.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!