Autohandelaar verdacht van verkoop wagenpark overleden broer

De auto’s stonden op een bedrijventerrein in Benthuizen. Twee weken na het overlijden waren ze allemaal verdwenen, vertelde de officier van justitie vandaag bij de rechtbank. De autohandelaar zou ze verpatst hebben voor 500 euro per stuk. Via België zou een deel van de auto’s naar Afrika verscheept zijn. De broer van de autohandelaar overleed in 2013 tijdens een bezoek aan zijn geboorteland Pakistan. De 30-jarige verdachte zou toen in de Haagse woning van zijn broer de autopapieren uit een kluis gehaald hebben. Ook zou hij de auto’s overgeschreven hebben op de naam van de koper.

'Niet chique'

,,Dit is niet chique'', zei de officier van justitie over de handelswijze van de autohandelaar uit Boxtel. De verdachte zou zich schuldig gemaakt hebben aan diefstal. Omdat de zaak al lange tijd is blijven liggen, eiste de officier geen celstraf, maar slechts een werkstraf van 180 uur.



De vrouw van de omgekomen Hagenaar eiste tijdens de rechtszaak 25.000 euro van haar zwager. Dat zou de inkoopwaarde zijn geweest van het tweedehands wagenpark van haar overleden man. De verdachte ontkende zich verrijkt te hebben. Hij had alleen maar tien auto’s die zijn broer al had verkocht naar de nieuwe eigenaar doorgesluisd. ,,Ik wilde alles netjes afhandelen.'' In Pakistan is het gebruikelijk dat broers optreden als zaakwaarnemer bij sterfgevallen in de familie, zei hij.



De verkoop van de tien auto’s had hem niets opgeleverd, zei hij. ,,Mijn intentie was niet om geld in mijn zak te steken.''



De uitspraak volgt over twee weken.



