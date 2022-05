Autoloze zondag moet redding worden van de bus

Brandweer rukt uit voor hond in liftschaft, nadat baasje in paniek opbelt

De brandweer is woensdagavond met spoed uitgerukt nadat er een melding binnenkwam van een hondje in nood. De viervoeter zou zijn gevallen in de liftschaft van een wooncomplex aan de Zwaardvegersgaarde in Den Haag.

