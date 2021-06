Automobilist (23) rijdt twee mensen aan, laat hen zwaargewond achter en rijdt door

Rond 22.40 uur kreeg de politie een melding dat er een 27-jarige vrouw was aangereden op de kruising van de Fruitweg met de Televisiestraat. Een automobilist gaf haar geen voorrang toen zij over wilde steken en reed haar aan. Zonder te stoppen reed hij daarna door. Agenten troffen de vrouw gewond aan in de middenberm, zij had letsel aan haar hoofd.



Kort daarna bleek er ook iemand te zijn aangereden op de Televisiestraat. Daar lag een 22-jarige Hagenaar op de rijbaan. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat weten dat zijn toestand stabiel is.