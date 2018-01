Automobilist (27) rijdt in op feestvierders bij zalencentrum

Winnaar Golden Globes opent Haags filmfestival

17:01 Het Duitse drama Aus dem Nichts, dat afgelopen zondag de Golden Globe won voor beste buitenlandse film, opent op vrijdag 23 maart het festival Movies that Matter in Den Haag. De film, over een Duitse vrouw die op zoek gaat naar gerechtigheid nadat haar Koerdische man en zoontje zijn omgekomen bij een aanslag, draait in het programma Camera Justitia.