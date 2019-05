Automobilist aangehouden na aanrijding in Laakkwartier

Lieve Rachel ‘Oma schreef alles in haar kleine zakboekje, zo ook de route naar Kissimee op 9/11'

17 mei Je hoorde me praten over de Mall of the Netherlands, die op de plek van Leidsenhage verrijst. ,,Wordt-ie groter dan dat winkelcentrum, waar we met Pasen in Amerika zijn geweest?”, vroeg je gisteren, maar luisterde verder niet. Geloof me, in Leidschendam wordt het een stuk kleiner dan die Florida mall in Orlando. Zo begint Leo van der Velde zijn wekelijkse brief aan kleindochter Rachel (6).