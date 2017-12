Automobilist aangehouden na botsing bij politiewagen

Column Een jaar van kleine én grote brandjes

7:02 Of u vanavond zélf de kleine brandjes wil blussen in de buurt, zo vraagt de brandweer. Maar hoe zit het met grote stadsbranden? Alle ingrediënten voor een flinke fik waren in 2017 aanwezig. Niet zo vreemd dat de vlam regelmatig in de Haagse pan sloeg. Soms uit vreugde, vaker uit frustratie.