Automobilist aangehouden na ongeluk op de A4

De zomer is bijna voorbij, maar op Schevenin­gen is het weer gezellig druk

Ondernemers op Scheveningen maakten zich deze zomer geregeld zorgen over de lage bezoekersaantallen in Nederlands grootste badplaats. Maar gisteren konden velen van hen weer opgelucht adem halen. Het was namelijk weer ouderwets druk, met veel bezoekers uit heel het land. ,,Ik vind dit juist wel leuk met al die terrasjes.’’

25 augustus